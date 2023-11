Théâtre : Demain la revanche Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 22 décembre 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Matthieu débarque chez ses parents au petit matin. Il est trempé des pieds à la tête, porte un sac à dos rempli de pierres, et souffre d’une amnésie totale. Son père et sa mère tentent de comprendre ce qui a bien pu arriver à leur fils, mais cette enquête se transforme vite en règlement de compte..

Vendredi 2023-12-22 20:30:00 fin : 2023-12-22 . .

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Matthieu arrives at his parents’ house in the early hours of the morning. He is soaked from head to toe, carrying a backpack full of stones, and suffers from total amnesia. His mother and father try to find out what could have happened to their son, but the investigation soon turns into a settling of scores.

Matthieu llega a casa de sus padres de madrugada. Está empapado de pies a cabeza, lleva una mochila llena de piedras y sufre amnesia total. Su padre y su madre intentan averiguar qué le ha podido pasar a su hijo, pero la investigación pronto se convierte en un ajuste de cuentas.

Matthieu taucht am frühen Morgen bei seinen Eltern auf. Er ist von Kopf bis Fuß durchnässt, trägt einen Rucksack voller Steine und leidet an einer totalen Amnesie. Sein Vater und seine Mutter versuchen herauszufinden, was ihrem Sohn zugestoßen sein könnte, doch die Untersuchung wird schnell zu einer Abrechnung.

