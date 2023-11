Théâtre : Ex-traits de femmes – singulis Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 19 décembre 2023, Chartres.

Anne Kessler incarne de grandes partitions féminines du répertoire de Molière et les donne à voir comme la métamorphose d’un seul et même personnage au fil de sa vie. Enfermées, soumises à l’autorité d’un père, d’un mari, ces figures féminines ne sont pas pour autant des personnages fantoches….

Anne Kessler portrays some of the great female roles in Molière?s repertoire, showing them as the metamorphosis of a single character over the course of her life. Locked up, subjected to the authority of a father or a husband, these female figures are no mere puppets…

Anne Kessler retrata algunos de los grandes papeles femeninos del repertorio de Molière, mostrándolos como la metamorfosis de un mismo personaje a lo largo de su vida. Encerradas, sometidas a la autoridad de un padre o de un marido, estas figuras femeninas no son simples marionetas…

Anne Kessler verkörpert große Frauenrollen aus Molières Repertoire und zeigt sie als die Metamorphose ein und derselben Figur im Laufe ihres Lebens. Eingeschlossen, der Autorität eines Vaters oder Ehemannes unterworfen, sind diese Frauenfiguren dennoch keine Marionetten…

