Théâtre : La Montagne cachée par la compagnie les Dramaticules Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 12 décembre 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Dans cette nouvelle création des Dramaticules, une équipe d’aventuriers décide de partir en quête d’une montagne inconnue dont le sommet serait le point de connexion entre le monde des vivants et celui des morts….

Mardi 2023-12-12 20:30:00 fin : 2023-12-12 . .

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



In this new creation by Les Dramaticules, a team of adventurers decide to set off in search of an unknown mountain whose summit is said to be the point of connection between the world of the living and that of the dead…

En esta nueva creación de Les Dramaticules, un equipo de aventureros decide partir en busca de una montaña desconocida cuya cima se dice que es el punto de conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos…

In dieser neuen Kreation der Dramaticules beschließt ein Team von Abenteurern, sich auf die Suche nach einem unbekannten Berg zu begeben, dessen Gipfel die Verbindung zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten herstellen soll…

Mise à jour le 2023-11-10 par OT CHARTRES