Le jour de la rentrée, un copain demande à Icare, 4 ans et demi, s’il est cap de sauter du muret. Malgré ses peurs et les recommandations de son père, il tente le coup, un petit saut de rien du tout et voilà que des ailes lui poussent dans le dos, dès qu’il prend un risque, ses ailes grandissent !.

On the first day of school, a friend asks Icarus, aged 4 and a half, if he can jump off the low wall. Despite his fears and his father?s recommendations, he gives it a go, just a little jump, and wings grow on his back. As soon as he takes a risk, his wings grow!

El primer día de colegio, un amigo le pregunta a Icare, de 4 años y medio, si puede saltar desde un muro bajo. A pesar de sus miedos y de las recomendaciones de su padre, se anima a intentarlo, sólo un pequeño salto y le crecen alas en la espalda. En cuanto se arriesga, ¡le crecen las alas!

Am ersten Schultag fragt ein Freund den viereinhalbjährigen Ikarus, ob er in der Lage sei, von der Mauer zu springen. Trotz seiner Ängste und der Empfehlungen seines Vaters wagt er den Versuch. Ein kleiner Sprung und schon wachsen ihm Flügel aus dem Rücken

