Théâtre : Wendy et Peter Pan Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 1 décembre 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Ce monde mystérieux, c’est une chambre d’enfant austère dans l’Angleterre Victorienne, qui devient peu à peu le terrain de jeu illimité des personnages. Le parquet se transforme en océan déchaîné, la fenêtre en plongeoir vers la voie lactée et la vieille horloge en crocodile féroce….

Vendredi 2023-12-01 20:30:00 fin : 2023-12-01 . .

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



This mysterious world is an austere children?s bedroom in Victorian England, which gradually becomes the characters? unlimited playground. The wooden floor becomes a raging ocean, the window a diving board to the Milky Way and the old clock a ferocious crocodile…

Este misterioso mundo es un austero dormitorio infantil de la Inglaterra victoriana, que poco a poco se convierte en el ilimitado patio de recreo de los personajes. El suelo de madera se convierte en un océano embravecido, la ventana en un trampolín hacia la Vía Láctea y el viejo reloj en un feroz cocodrilo…

Diese geheimnisvolle Welt ist ein nüchternes Kinderzimmer im viktorianischen England, das nach und nach zum grenzenlosen Spielplatz der Figuren wird. Der Parkettboden verwandelt sich in einen wilden Ozean, das Fenster in ein Sprungbrett zur Milchstraße und die alte Uhr in ein wildes Krokodil…

Mise à jour le 2023-11-10 par OT CHARTRES