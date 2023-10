Théâtre : Et puis on a sauté ! Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 24 novembre 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Découvrez ce conte onirique sur l’enfance » Et puis on a sauté » par Pauline Sales. Une pièce existentielle et passionnante, rythmée et drôle, qui aborde l’amour, l’absence et la force du manque. Deux enfants s’ennuient pendant la sieste, ils décident d’escalader la fenêtre….

Discover this dreamlike tale of childhood « Et puis on a sauté » by Pauline Sales. An existential, passionate, rhythmic and funny play about love, absence and the power of lack. Two children are bored at naptime, so they decide to climb out of the window…

Descubra este cuento onírico de la infancia « Et puis on a sauté » (Y entonces saltamos) de Pauline Sales. Una obra existencial, apasionada, trepidante y divertida sobre el amor, la ausencia y el poder de la carencia. Dos niños se aburren durante la siesta y deciden saltar por la ventana…

Entdecken Sie das traumhafte Märchen über die Kindheit « Et puis on a sauté » von Pauline Sales. Ein existentielles und spannendes, rhythmisches und lustiges Stück, das sich mit Liebe, Abwesenheit und der Kraft des Mangels befasst. Zwei Kinder langweilen sich während ihrer Siesta und beschließen, aus dem Fenster zu klettern…

