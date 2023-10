Musique : « Le Club des sentiments »- Louane Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 17 novembre 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Avec plus de deux millions d’albums vendus dans le monde, Louane revient avec son quatrième album qu’elle a entièrement écrit et composé. Un concert en acoustique..

Vendredi 2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 . 37 EUR.

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



With over two million albums sold worldwide, Louane is back with her fourth album, which she wrote and composed entirely herself. An acoustic concert.

Con más de dos millones de discos vendidos en todo el mundo, Louane regresa con su cuarto álbum, escrito y compuesto íntegramente por ella. Un concierto acústico.

Nach mehr als zwei Millionen verkauften Alben weltweit kehrt Louane mit ihrem vierten Album zurück, das sie vollständig selbst geschrieben und komponiert hat. Ein Akustikkonzert.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT CHARTRES