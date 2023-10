Théâtre : Ijsberg Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 14 novembre 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Le récit d’Ijsberg nous plonge dans un univers à part, drôle et cotonneux, dans une forêt où un vieil homme hirsute vit paisiblement, jusqu’au jour où un iceberg s’échoue près de sa cabane. Dès cet instant, le passé et le futur se rencontrent….

Mardi 2023-11-14 14:30:00 fin : 2023-11-14 . 17 EUR.

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Ijsberg?s story plunges us into a world of its own, a funny, cottony world in a forest where a shaggy old man lives peacefully, until the day an iceberg runs aground near his cabin. From that moment on, past and future meet…

La historia de Ijsberg nos sumerge en un mundo propio, divertido y acogedor, en un bosque donde un anciano desgreñado vive apaciblemente, hasta el día en que un iceberg encalla cerca de su cabaña. A partir de ese momento, el pasado y el futuro se encuentran…

Ijsbergs Erzählung führt uns in eine eigene, lustige und watteweiche Welt, in einen Wald, in dem ein alter, zotteliger Mann friedlich lebt, bis eines Tages ein Eisberg in der Nähe seiner Hütte strandet. Von diesem Moment an begegnen sich Vergangenheit und Zukunft…

Mise à jour le 2023-09-29 par OT CHARTRES