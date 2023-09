Musique Classique : « Immense Fantastique » Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 10 novembre 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Après l’ouverture aux sons lancinants des cuivres avec Incanto d’Éric Tanguy (1968), vous découvrirez le chef-d’oeuvre du Concerto pour violoncelle n°1 de Saint-Saëns (1835-1921) avec Emmanuelle Bertrand, sacrée instrumentiste soliste de l’année 2022 aux Victoires de la musique classique..

Vendredi 2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 . 16 EUR.

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



After a haunting brass opening with Éric Tanguy?s Incanto (1968), you?ll discover the masterpiece Cello Concerto No. 1 by Saint-Saëns (1835-1921) with Emmanuelle Bertrand, named Instrumental Soloist of the Year 2022 at the Victoires de la musique classique awards.

Tras abrir con los inquietantes sonidos de los instrumentos de metal en Incanto (1968) de Éric Tanguy, descubrirá la obra maestra Concierto para violonchelo nº 1 de Saint-Saëns (1835-1921) con Emmanuelle Bertrand, nombrada solista instrumental del año 2022 en los premios Victoires de la musique classique.

Nach der Eröffnung mit den pochenden Klängen der Blechbläser mit Incanto von Éric Tanguy (1968), entdecken Sie das Meisterwerk des Cellokonzerts Nr. 1 von Saint-Saëns (1835-1921) mit Emmanuelle Bertrand, die bei den Victoires de la musique classique 2022 zur Soloinstrumentalistin des Jahres gekürt wurde.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT CHARTRES