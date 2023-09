Théâtre : Ma langue dans ta poche Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 7 novembre 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Une histoire d’amour entre une jeune fille et un jeune garçon, et à leurs premières étincelles d’émancipations. Avec eux, nous (re)découvrons comment, en franchissant la porte du collège, nous abandonnons nos jeux pour nous plier aux règles du groupe. Un récit théâtral à découvrir….

Mardi 2023-11-07 14:30:00 fin : 2023-11-07 . 17 EUR.

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



A love story between a young girl and a young boy, and their first sparks of emancipation. With them, we (re)discover how, when we walk through the college door, we give up our games to bend to the rules of the group. A theatrical tale to discover…

Una historia de amor entre una joven y un joven, y sus primeros chispazos de emancipación. Con ellos, (re)descubrimos cómo, al cruzar las puertas de la escuela, abandonamos nuestros juegos y nos plegamos a las reglas del grupo. Un cuento teatral para descubrir…

Eine Liebesgeschichte zwischen einem Mädchen und einem Jungen und den ersten Funken ihrer Emanzipation. Mit ihnen entdecken wir (wieder), wie wir unsere Spiele aufgeben, um uns den Regeln der Gruppe zu beugen, wenn wir die Tür des Collège durchschreiten. Eine theatralische Erzählung, die es zu entdecken gilt…

Mise à jour le 2023-09-22 par OT CHARTRES