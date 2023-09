Théâtre : 1983 avec Chantal Ladesou Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 6 octobre 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Chantal Ladesou retrouve la scène, les mots et l’humour de Jean Robert-Charrier, dans une comédie qui nous replonge avec bonheur au coeur des années 80 et de sa démesure pailletée. Si vous êtes nostalgique des boas, paillettes, épaulettes, ne manquez pas cette comédie aussi enchantée que déjantée..

Vendredi 2023-10-06 20:30:00 fin : 2023-10-06 . 37 EUR.

Chantal Ladesou returns to the stage, to the words and humor of Jean Robert-Charrier, in a comedy that takes us back to the heart of the 80s and its glittery excess. If you’re nostalgic for boas, sequins and epaulettes, don’t miss this enchanting and wacky comedy.

Chantal Ladesou vuelve a los escenarios, a las palabras y al humor de Jean Robert-Charrier, en una comedia que nos transporta al corazón de los años 80 y a su exceso de brillo. Si siente nostalgia de boas, lentejuelas y charreteras, no se pierda esta comedia tan encantadora como salvaje.

Chantal Ladesou kehrt auf die Bühne, zu den Worten und dem Humor von Jean Robert-Charrier zurück, in einer Komödie, die uns glücklich in das Herz der 80er Jahre und ihrer glitzernden Maßlosigkeit zurückversetzt. Wenn Sie sich nach Boas, Pailletten und Schulterpolstern sehnen, sollten Sie sich diese ebenso zauberhafte wie verrückte Komödie nicht entgehen lassen.

