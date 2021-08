BOULET – COLLECTIF 45° Le Mans, 20 août 2021, Le Mans.

BOULET – COLLECTIF 45° 2021-08-20 – 2021-08-20 Rue d’Isaac Complexe sportif de l’Oiselière

Le Mans Sarthe

Festival Soirs d’été. Il y a des engagements plus vertigineux que d’autres, qui créent des bascules à l’échelle personnelle et collective. C’est sûrement de ceux-là dont nous souhaitons parler. De ces engagements qui touchent au risque, à l’intensité du vivant, à la fois fous et profondément nécessaires. Genre : Cirque, théâtre en rue. Dès 12 ans. Durée : 1h. Places limitées – Merci de vous présenter 30 min avant le début du spectacle – Pass sanitaire obligatoire, présentation d’un document d’identité.

