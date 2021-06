Boulet Caen, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Caen.

Boulet 2021-07-09 19:30:00 – 2021-07-09

Caen Calvados

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue, le Collectif 45° propose un spectacle de théâtre de rue.

Alors, Boulet, c’est un spectacle qui parle de… Enfin c’est un spectacle où il y a des… Bon il y’a des gens, des boulets, CINQ, pas des nuls mais des mous, pas exactement des mous mais des gens qui pensent qui, que… Bah enfin vous voyez des gens qui, voilà. Des gens à qui on aurait envie de mettre des roues, pour qu’ils bougent, pour qu’ils roulent comme les QUATRE roues d’un carrosse, ou d’un caddie, d’un ballon, d’une trottinette, ou d’une table. Des gens comme nous quoi. Faudrait les prendre par surprise, leur faire le coup du cheval de TROIS, faire tomber un cataclysme, et l’air DEUX rien, allumer la mèche… Hier, c’est pas aujourd’hui et demain, UN autre jour, c’est déjà trop tard alors… FEU !À partir de 10 ans

© Vincent Muteau

