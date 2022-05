Boule’n’Bike à Asté Campan Campan Catégories d’évènement: 65200

Campan

Boule’n’Bike à Asté Campan, 18 juin 2022, Campan. Boule’n’Bike à Asté au village ASTE Campan

2022-06-18 – 2022-06-18 au village ASTE

Campan 65200 Propgramme en cours 2ère édition de cette nouvelle épreuve, alliant vélo et pétanque !

Le principe est simple : une course en relais par équipe de 3 alternant vélo et pétanque. Calqué sur le modèle du Biathlon, chaque coureur s’élance pour 2 boucles de 3 km, avec entre les deux 1 passage sur le stand de tir de pétanque, avant de passer le relais à son équipier.

Au tir, le coureur dispose de 4 boules pour tirer 3 boules positionnées à 7 mètres. Pour chaque boule non tirée, 1 tour de pénalité à effectuer dans la zone prévue à cet effet. Le village d’Asté sera entièrement dédié au Boule’n’Bike avec des animations/repas/buvette tout au long de la journée. boulenbike@gmail.com +33 6 78 64 74 16 https://www.facebook.com/boulenbike Propgramme en cours au village ASTE Campan

