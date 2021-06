Gouarec Gouarec Côtes-d'Armor, Gouarec Boule lyonnaise / bretonne Gouarec Gouarec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Boule lyonnaise / bretonne Gouarec, 20 août 2021-20 août 2021, Gouarec. Boule lyonnaise / bretonne 2021-08-20 13:30:00 – 2021-08-20 16:00:00

Gouarec Côtes d’Armor Gouarec En partenariat avec la municipalité de Gouarec. Venez jouer en famille ou en amis, aux boules lyonnaises et boules bretonnes avec Claude.

De 13h30 à 16h, rendez-vous au Foirail de Gouarec.

