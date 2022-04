Boule en l’air ! Happy Easter ! Kamel Night x Soon Bounce, 17 avril 2022, Marseille.

Après une trop longue absence, votre concept de soirée préférée revient pour faire grimper la température. On ne pouvait pas laisser les vacances sans vous proposer une soirée « Boule en l’Air Happy Easter edition ».. Hosted par Kamel Night & Dj Soon, cette soirée « Boule en l’Air » s’annonce mémorable. L’équipe du Boule en l’Air renouvelle sa confiance. Les Deux Meufs gardent la direction artistique pour une soirée encore plus folle ! Au programme : De la chaleur, du caliente et surtout du Boule en l’Air ! Des goodies, du happening et une décoration comme jamais vue, une ambiance comme seule le Bounce en connaît le secret seront bien évidement au RDV pour vous emmener directement sous les Cocos. Une seule ligne de conduite : Boule en l’Air ! Évidemment de nombreuses surprises en rapport avec le thème ! Mesdames, Mesdemoiselles, qui nous entendez, nous vous demandons de nous accorder toutes votre attention, dimanche 17 nous avons besoin de vous et de votre capacité à remuer votre arrière train et à élever celui-ci le plus haut possible. Bref le 17 avril 2K22, Marseille va encore voir des fessiers toucher le ciel. SOUND BY DJ SOON DJ KAMEL NIGHT ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS AVANT MINUIT Après minuit : 10€ avec une consommation 35 Cours d’Estienne D’Orves 13001 Marseille

♫CLUBBING♫

Bounce 35, Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T23:00:00 2022-04-17T04:00:00