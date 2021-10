Boule En l’Air : HALLOWEEN EDITION ! Bounce, 31 octobre 2021, Marseille.

Boule En l’Air : HALLOWEEN EDITION !

Bounce, le dimanche 31 octobre à 23:00

Pour finir ce week-end de fou, et fêter Halloween comme il se doit, mise en application de notre dicton préféré : Des Boules en l’air !!! Mesdames, Mesdemoiselles, nous vous demandons de nous accorder toutes votre attention, dimanche nous avons besoin de vous et de votre capacité à remuer votre arrière train et à élever celui-ci le plus haut possible. Bref pour Halloween, on se déguise et on prépare les fessiers à toucher le ciel !! SAVE THE DATE : DIMANCHE 31 OCTOBRE 2K21 !!!! Music :Dj Soon & DJ KamelNight PAF : 10€ avant minuit avec conso /15€ après minuit avec conso Parking : cours d’Estienne d’Orves Métro : Vieux Port Réservation au 06 13 35 12 06

♫♫♫

Bounce 35, Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T23:00:00 2021-10-31T04:00:00