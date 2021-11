Paris Theâtre Traversière île de France, Paris BOULE DE SUIF – Cie Les Moutons Noirs Theâtre Traversière Paris Catégories d’évènement: île de France

BOULE DE SUIF – Cie Les Moutons Noirs Theâtre Traversière, 18 novembre 2021, Paris.

jeudi, vendredi de 14h30 à 15h30

Du 17 au 18 mai 2022 :

mardi, mercredi de 14h30 à 15h30

payant

Une relecture de l’histoire de «Boule de suif» (Maupassant), pour sensibiliser aux violences faites aux femmes, aux harcèlements de toutes sortes, au patriotisme… 1870, dans une diligence, des notables et « Boule de suif », une prostituée, fuient l’armée prussienne. La voiture est arrêtée par un officier ennemi qui exige, pour la laisser repartir, les faveurs de « Boule de suif ». Celle-ci d’abord refuse ; puis, accepte pour sauver ses compagnons de voyage. Mais, lui en sauront-ils gré…? Yannick Laubin revisite la nouvelle de Guy de Maupassant et en propose une lecture contemporaine, en la mettant en parallèle avec l’histoire du harcèlement d’une jeune fille au sein de sa classe. Dans le rôle d’un prof de français et à l’aide de projections de croquis et d’images, il croise les deux récits en miroir, sensibilisant ses élèves (le public) à l’actualité récente : les violences faites aux femmes, le harcèlement moral et sexuel, la différence entre classes sociales, le patriotisme… Spectacles -> Théâtre Theâtre Traversière 15 bis rue Traversière Paris 75012

