Boule à neige – Saison Grand T Grand T (Le), 4 décembre 2021-4 décembre 2021, Nantes.

2021-12-04 Représentations du 30 novembre au 4 décembre 2021

Horaire : 17:30 18:30

12 € à 25 € Représentations du 30 novembre au 4 décembre 2021

Conception, texte et réalisation : Mohamed El Khatib et Patrick Boucheron Que nous donne à voir la boule à neige ? Que nous raconte l’histoire de cet objet de rebut ou de collection, kitsch ou bobo ? C’est ce que dissèquent l’historien Patrick Boucheron et l’auteur-metteur en scène Mohamed El Khatib au cours d’une performance érudite et futée. Quel rapport avons-nous avec cette sphère qui, lorsqu’on la retourne, fait tomber ses paillettes blanches sur une figurine ? Presse-papiers, jouet, souvenir aimé ou cadeau délaissé, cette chose appelle le regard : celui de son propriétaire comme celui que nous posons sur le propriétaire en question. Par quel « sacrement » culturel un bibelot passe-t-il du statut d’objet ordinaire à celui d’objet d’art ? Et quelle quête anime celui qui le collectionne ? Celle d’une enfance perdue ? Ou bien celle d’un monde circonscrit ? Au sein d’un observatoire de dissection, petit théâtre intime posé sur le plateau du Grand T, les acolytes réunis pour la première fois lors du festival Nous Autres en 2019 se délectent à ausculter sous nos regards un florilège de boules à neige glanées aux quatre coins du monde. Durée : 1h

Grand T (Le) 84 Rue Général Buat Malakoff – Saint-Donatien Nantes