Blandine Pélissier / Linda Mc Lean / Les Cris du Nombril

Une coproduction Mont Saint-Michel – Normandie

Dans sa soif d’humanité, Blandine Pélissier nous offre un théâtre fort, engagé qui invite au plus près des émotions. Ce qu’est l’amour porte un regard sur la vieillesse, la dépendance, le sacrifice (et l’auto sacrifice), elle relie l’intime au sujet universel et questionne sans juger.

Gene et Jean savent qu’ils s’aiment encore, à défaut de toujours savoir où et qui ils sont…

Ils dansent le tango, se taquinent et partent une dernière fois dans leurs souvenirs.

Leur intimité en rêverie est brisée par le retour inopiné de leur fille, Jeanette. De mauvaise humeur, sur ses talons hauts, parce que sa soirée est gâchée par cette inquiétude sourde de laisser deux personnes âgées et si fragiles. Jeanette, épuisée, est devenue le parent de ses parents …

Mais ce soir-là, Jean et Gene, n’attendent qu’une chose, que leur fille les laisse à nouveau seuls, pour un dernier tango, tendre, chancelant, pour faire

le choix d’alléger la vie de leur fille.

Une pièce bouleversante tant la comédie et le drame sont noués avec intensité..

A Mont Saint-Michel – Normandie coproduction

In her thirst for humanity, Blandine Pélissier offers us strong, committed theater that invites us to get close to the emotions. Ce qu?est l?amour looks at old age, dependency, sacrifice (and self-sacrifice), linking the intimate with the universal, questioning without judging.

Gene and Jean know they still love each other, though they don’t always know where or who they are?

They dance the tango, tease each other and go down memory lane one last time.

Their dreamy intimacy is shattered by the unexpected return of their daughter, Jeanette. In a bad mood, on her high heels, because her evening has been spoiled by the dull worry of leaving two frail old people behind. Jeanette, exhausted, has become her parents’ parent?

But that evening, Jean and Gene were only waiting for one thing: for their daughter to leave them alone again, for one last tender, faltering tango, to make the choice to lighten their lives

to make the choice to lighten their daughter?s life.

A deeply moving play, in which comedy and drama are interwoven with intensity.

Una coproducción Mont Saint-Michel – Normandía

En su sed de humanidad, Blandine Pélissier nos ofrece un teatro fuerte y comprometido que nos invita a acercarnos a las emociones. Ce qu?est l?amour aborda la vejez, la dependencia, el sacrificio (y el autosacrificio), enlazando lo íntimo con lo universal y planteando preguntas sin juzgar.

Gene y Jean saben que aún se aman, aunque no siempre saben dónde ni quiénes son

Bailan el tango, se toman el pelo y recorren por última vez el camino de los recuerdos.

Su intimidad de ensueño se rompe con el inesperado regreso de su hija, Jeanette. De mal humor, en tacones altos, porque su velada se ha visto arruinada por la aburrida preocupación de dejar atrás a dos frágiles ancianos. Jeanette, agotada, se ha convertido en la madre de sus padres?

Pero esa noche, Jean y Gene sólo esperaban una cosa: que su hija volviera a dejarles solos, para un último tango tierno y vacilante, para tomar la decisión de aligerar sus vidas

para tomar la decisión de iluminar la vida de su hija.

Una obra profundamente conmovedora, con comedia y drama entrelazados con intensidad.

Eine Koproduktion Mont Saint-Michel – Normandie

In ihrem Durst nach Menschlichkeit bietet uns Blandine Pélissier ein starkes, engagiertes Theater, das dazu einlädt, den Emotionen ganz nahe zu kommen. Ce qu’est l’amour wirft einen Blick auf das Alter, die Abhängigkeit, die Aufopferung (und die Selbstaufopferung), verbindet das Intime mit dem Universellen und stellt Fragen, ohne zu urteilen.

Gene und Jean wissen, dass sie sich immer noch lieben, auch wenn sie nicht immer wissen, wo und wer sie sind

Sie tanzen Tango, necken sich und schwelgen ein letztes Mal in Erinnerungen.

Ihre verträumte Vertrautheit wird durch die unerwartete Rückkehr ihrer Tochter Jeanette unterbrochen. Schlecht gelaunt, auf ihren hohen Absätzen, weil ihr Abend von dieser dumpfen Sorge, zwei alte und so gebrechliche Menschen zurückzulassen, verdorben wird. Ist die erschöpfte Jeanette zum Elternteil ihrer Eltern geworden?

Aber an diesem Abend warten Jean und Gene nur darauf, dass ihre Tochter sie wieder allein lässt, für einen letzten zarten, schwankenden Tango, um die Entscheidung zu treffen

die Entscheidung zu treffen, das Leben ihrer Tochter zu erleichtern.

Ein erschütterndes Stück, in dem Komödie und Drama so intensiv miteinander verknüpft sind.

