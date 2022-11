Marché de Noel Boulcois Salle des fêtes Brochier Boulc Catégories d’évènement: Boulc

Marché de Noel Boulcois Salle des fêtes Brochier, 27 novembre 2022 10:00, Boulc

Marche de Noël artisanal Stands d’artisans, producteurs et créateurs de la commune essentiellement et des environs.

Restauration et boissons sur place.

Concours de cagette garnie. Salle des fêtes Brochier 26410 Boulc, Drôme

