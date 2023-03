[Rendez-vous d’Exception] Les coulisses de la fabrication du timbre BOULAZAC Boulazac Isle Manoire Catégories d’Évènement: Boulazac Isle Manoire

[Rendez-vous d’Exception] Les coulisses de la fabrication du timbre BOULAZAC, 28 mars 2023, Boulazac Isle Manoire. [Rendez-vous d’Exception] Les coulisses de la fabrication du timbre Mardi 28 mars, 09h30 BOULAZAC Au travers d’un Rendez-vous d’Exception visitez l’imprimerie Philaposte Nous vous invitons à venir découvrir l’imprimerie de Philaposte qui est reconnue pour sa maîtrise de la technologie Taille-douce qu’elle a su moderniser en conservant son âme et ses atouts. Pendant cette visite de 2 heures, vous découvrirez les ateliers suivants : la gravure manuelle, presse à bras, ateliers taille-douce.

L’imprimeriede Boulazac constitue la seule entité de production industrielle de la Poste. Ses activités sont la fabrication et l’expédition de produits philatéliques, d’affranchissement et de sûreté. Fait rare dans le domaine de l’impression, elle regroupe sur un seul site un large éventail d’activités de la maquette à l’expédition en passant par toutes les activités de la chaîne graphique. Date du Rendez-Vous d’Exception : Mardi 28 mars de 9h30 à 11h30 Conditions de réservation : Compte tenu que notre site est sécurisé, les demandes d’inscriptions devront être faites à l’adresse suivante : visite.philaposte@laposte.fr Le port de chaussures de sécurité est obligatoire durant la visite. Des coques vous seront remises en début de visite Elle est déconseillée aux personnes ayant des difficultés de déplacement ou de station debout prolongée

L’imprimerie dégage toute responsabilité pour les accidents ou détériorations de tout ordre qui pourraient advenir aux visiteurs.

Lors de cette visite , le groupe de visiteurs admis est de 15 personnes maximum.

Les enfants ne sont pas autorisés à pénétrer sur le site pour des raisons de sécurité.

La prise de clichés photographiques est interdite

Le stationnement sur le parking de l’imprimerie est autorisé aux visiteurs

