SALON DU LIVRE BOULAY BOUQ’IN Boulay-Moselle, 1 juillet 2023, Boulay-Moselle.

Boulay-Moselle,Moselle

Organisé par la Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois. Présence de 100 auteurs de la France entière. Spectacles de rues, concerts, animations diverses… Buvette et restauration sur place. Entrée libre.. Tout public

Dimanche 2023-07-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-01 19:00:00. 0 EUR.

Boulay-Moselle 57220 Moselle Grand Est



Organized by the Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois. 100 authors from all over France. Street shows, concerts, various activities… Refreshments and food on site. Free admission.

Organizado por la Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois. 100 autores de toda Francia. Animaciones de calle, conciertos, actividades diversas… Refrescos y comida in situ. Entrada gratuita.

Organisiert von der Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois. Anwesenheit von 100 Autoren aus ganz Frankreich. Straßenspektakel, Konzerte, verschiedene Animationen… Getränke und Speisen vor Ort. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-05-30 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE