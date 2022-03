Veillée pour la paix Eglise St François Xavier St Malo Boulay-Moselle Catégories d’évènement: Boulay-Moselle

Moselle

Veillée pour la paix Eglise St François Xavier St Malo, 18 mars 2022 19:00, Boulay-Moselle. Vendredi 18 mars, 19h00 Sur place Gratuit https://www.saintvincentdepaul-saintmalo.fr/agenda/celebrations/veillee-pour-la-paix.html Unissons nos cœurs avec tous les peuples en guerre,

au cours d’une veillée animée de chants, de poèmes, de prières ! Le 18 mars à 19 h en l’église St François Xavier

Unissons nos cœurs avec tous les peuples en guerre,

au cours d’une veillée animée de chants, de poèmes, de prières !

Chacun est invité à participer, quelque soit sa religion, ses croyances..

Une collecte de don est aussi organisé ce soir-là.

https://www.saintvincentdepaul-saintmalo.fr/agenda/celebrations/veillee-pour-la-paix.html Eglise St François Xavier St Malo 1 place Paul Boulay 35400 Saint Malo 57220 Boulay-Moselle Halling-lès-Boulay Moselle vendredi 18 mars – 19h00 à 20h30

Détails Heure : 19:00 - 20:30 Catégories d’évènement: Boulay-Moselle, Moselle Autres Lieu Eglise St François Xavier St Malo Adresse 1 place Paul Boulay 35400 Saint Malo Ville Boulay-Moselle Age maximum 99 lieuville Eglise St François Xavier St Malo Boulay-Moselle Departement Moselle

Eglise St François Xavier St Malo Boulay-Moselle Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulay-moselle/

Veillée pour la paix Eglise St François Xavier St Malo 2022-03-18 was last modified: by Veillée pour la paix Eglise St François Xavier St Malo Eglise St François Xavier St Malo 18 mars 2022 19:00 Boulay-Moselle Eglise St François Xavier St Malo Boulay-Moselle

Boulay-Moselle Moselle