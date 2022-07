Concert Laurent Grzybowski Eglise St François Xavier St Malo Boulay-Moselle Catégories d’évènement: Boulay-Moselle

Concert Laurent Grzybowski Eglise St François Xavier St Malo, 15 juillet 2022 21:30, Boulay-Moselle. Vendredi 15 juillet, 21h30 Sur place Entrée libre https://www.saintvincentdepaul-saintmalo.fr/agenda-notre-dame-d-alet/celebrations/concert-laurent-grzybowski.html

Auteur, compositeur, interprète, Laurent Grzybowski est aussi reconnu pour ses talents d'animateur. Depuis bientôt 30 ans, il met ses compétences au service de nombreux mouvements chrétiens et autres associations, à la rencontre de toutes les générations. Eglise St François Xavier St Malo 1 place Paul Boulay 35400 Saint Malo 57220 Boulay-Moselle Halling-lès-Boulay Moselle vendredi 15 juillet – 21h30 à 23h00

Détails Heure : 21:30 - 23:00 Catégories d’évènement: Boulay-Moselle, Moselle Autres Lieu Eglise St François Xavier St Malo Adresse 1 place Paul Boulay 35400 Saint Malo Ville Boulay-Moselle Age maximum 99 lieuville Eglise St François Xavier St Malo Boulay-Moselle Departement Moselle

