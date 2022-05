Brigitte et Jean Paul Artaud en concert Public · Organisé par Paroisse St Vincent de Paul d’Alet Eglise St François Xavier St Malo Boulay-Moselle Catégories d’évènement: Boulay-Moselle

Moselle

Brigitte et Jean Paul Artaud en concert Public · Organisé par Paroisse St Vincent de Paul d’Alet Eglise St François Xavier St Malo, 23 novembre 2019 21:00, Boulay-Moselle. Samedi 23 novembre 2019, 21h00 Sur place Libre contact@saintvincentdepaul-saintmalo.fr Concert veillée Concert veillée pour les 30 ans d’aventure en chansons Eglise St François Xavier St Malo 1 place Paul Boulay 35400 Saint Malo 57220 Boulay-Moselle Halling-lès-Boulay Moselle samedi 23 novembre 2019 – 21h00 à 23h30

Détails Heure : 21:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Boulay-Moselle, Moselle Autres Lieu Eglise St François Xavier St Malo Adresse 1 place Paul Boulay 35400 Saint Malo Ville Boulay-Moselle lieuville Eglise St François Xavier St Malo Boulay-Moselle Departement Moselle

Eglise St François Xavier St Malo Boulay-Moselle Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulay-moselle/

Brigitte et Jean Paul Artaud en concert Public · Organisé par Paroisse St Vincent de Paul d’Alet Eglise St François Xavier St Malo 2019-11-23 was last modified: by Brigitte et Jean Paul Artaud en concert Public · Organisé par Paroisse St Vincent de Paul d’Alet Eglise St François Xavier St Malo Eglise St François Xavier St Malo 23 novembre 2019 21:00 Boulay-Moselle Eglise St François Xavier St Malo Boulay-Moselle

Boulay-Moselle Moselle