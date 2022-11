Petit déjeuner cowork Boulangerie Paul Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Petit déjeuner cowork Boulangerie Paul, 28 novembre 2022, Orléans. Petit déjeuner cowork Lundi 28 novembre, 09h00 Boulangerie Paul

Payant. Sur inscription

Rendez-vous en début de semaine pour échanger autour d’un petit-déjeuner. Boulangerie Paul rue royale, 45000 Orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire L’idée ? Partager une proposition d’exercice liée au business pour repartir avec de nouvelles idées et/ ou des pistes d’actions. Evidemment, le tout dans la bonne humeur et, en toute simplicité et convivialité !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-28T09:00:00+01:00

2022-11-28T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Boulangerie Paul Adresse rue royale, 45000 Orleans Ville Orléans lieuville Boulangerie Paul Orléans Departement Loiret

Boulangerie Paul Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Petit déjeuner cowork Boulangerie Paul 2022-11-28 was last modified: by Petit déjeuner cowork Boulangerie Paul Boulangerie Paul 28 novembre 2022 Boulangerie Paul Orléans orléans

Orléans Loiret