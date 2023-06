Inauguration du parcours d’interprétation « promenades et patrimoines » Boulangerie Bonamy Ifs, 16 septembre 2023, Ifs.

Inauguration d’un nouveau parcours d’interprétation valorisant les patrimoines naturel, bâti, religieux et industriel des communes d’Ifs et de Fleury-sur-Orne. Parcours sous la forme de 24 panneaux installés sur les deux communes.

Première partie à l’Ile Enchantée de Fleury-sur-Orne

> 15h : inauguration.

> 15h30 : action de sensibilisation avec l’association Accès-Cité (animation autour de la version sonore et audiodescriptive de deux panneaux).

Deuxième partie en face de la boulangerie Bonamy à Ifs (16 rue de l’église)

> 16h : moment convivial autour d’un verre.

> 16h30 : intervention de M.PasseMoiLeMoi (Yoann Leforestier), qui va restituer des anecdotes et bribes d’histoire des deux villes avec sa gouaille et une bonne dose d’humour.

Boulangerie Bonamy 16 rue de l’église, 14123 Ifs Ifs 14123 Calvados Normandie 02 31 84 98 44 https://ville-ifs.fr

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Ville d’Ifs