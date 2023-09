La dictée de BAG Boulangerie BAG (Bakery Art Gallery) Bordeaux, 4 octobre 2023, Bordeaux.

La dictée de BAG Mercredi 4 octobre, 18h00 Boulangerie BAG (Bakery Art Gallery) Tarif : 20 €. Sur réservation.

Rendez-vous le mercredi 4 octobre 2023 à 18h00 pour la dictée de BAG !

Venez tester vos connaissances en orthographe et en grammaire ! La dictée, c’est une dictée d’un texte original et une correction avec les explications d’une spécialiste, Agnès Treilhes, …tout ça dans l’ambiance conviviale et décontractée d’un lieu chaleureux ! Et comme toujours chez BAG, savourez un verre de vin et profitez d’une dégustation des produits BAG.

Infos pratiques

Sur réservation uniquement – Places limitées à 25 personnes

Le tarif comprend 1 participation à la dictée de BAG + 1 verre de vin + 1 dégustation des produits de BAG

Où : Green Room de BAG_Bakery Art Gallery – côté boulangerie au 24, rue du Mirail – Bordeaux

1h Billetterie : Je réserve sur HelloAsso !

Boulangerie BAG (Bakery Art Gallery) 24 rue du Mirail, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Victoire Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le Petit Nicolas de Goscinny et Sempé