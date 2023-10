Cet évènement est passé Utilisation et entretien des robots culinaires BOULANGER Tourville Tourville-la-Rivière Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Tourville-la-Rivière Utilisation et entretien des robots culinaires BOULANGER Tourville Tourville-la-Rivière, 21 octobre 2023, Tourville-la-Rivière. Utilisation et entretien des robots culinaires Samedi 21 octobre, 10h00 BOULANGER Tourville RDV en magasin pour échanger avec nos conseillers sur des utilisations ludiques du Cookéo et savoir comment bien entretenir les accessoires pour prolonger sa durée de vie.

#entretien #conseil #diy #infinity BOULANGER Tourville 2 avenue Gustave Picard 76410 Tourville Tourville-la-Rivière 76410 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Seine-Maritime, Tourville-la-Rivière
BOULANGER Tourville
2 avenue Gustave Picard 76410 Tourville
Tourville-la-Rivière

