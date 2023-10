Notre savoir-faire au service de vos produits électroménagers. BOULANGER Tarbes Ibos Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Ibos Notre savoir-faire au service de vos produits électroménagers. BOULANGER Tarbes Ibos, 21 octobre 2023, Ibos. Notre savoir-faire au service de vos produits électroménagers. Samedi 21 octobre, 10h00, 14h00 BOULANGER Tarbes Venez rencontrer les conseillers/techniciens du service après vente ! Grâce à leur savoir faire, ils vous accompagneront dans le diagnostic de votre produit, avec des conseils d’usage et d’entretien. N’hésitez pas à échanger avec eux sur leur métier et si cela vous intéresse à nous déposer un CV ;)

RDV en magasin pour prolonger la durée de vie de votre appareil ! #conseil #savoirfaire #démonstration #reparation #infinity #qualirepar #diagnostic #entretien #metier #expert BOULANGER Tarbes Route de Pau 65420 Ibos Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Ibos Autres Lieu BOULANGER Tarbes Adresse Route de Pau 65420 Ibos Ville Ibos Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville BOULANGER Tarbes Ibos latitude longitude 43.241107;0.011375

