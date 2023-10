Entretien, usage, découverte des produits « petit électro » BOULANGER Jaux Jaux Catégories d’Évènement: JAUX

Oise Entretien, usage, découverte des produits « petit électro » BOULANGER Jaux Jaux, 20 octobre 2023, Jaux. Entretien, usage, découverte des produits « petit électro » Vendredi 20 octobre, 10h00, 14h00 BOULANGER Jaux Rendez-vous en magasin avec vos produits du quotidien : cafetière, aspirateur, robot culinaire, enceintes nomades… et échanger avec nos conseillers pour améliorer l’usage de votre produit, récupérer les trucs et astuces de leur entretien. BOULANGER Jaux 63 rue des Métiers 60880 Jaux Jaux 60880 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

