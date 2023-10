Cet évènement est passé Prolonger la durée de vie de vos produits électroménagers BOULANGER Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Prolonger la durée de vie de vos produits électroménagers BOULANGER Bordeaux Bordeaux, 20 octobre 2023, Bordeaux. Prolonger la durée de vie de vos produits électroménagers Vendredi 20 octobre, 10h00 BOULANGER Bordeaux Rencontrez nos techniciens en magasin oeuvrant au quotidien sur la réparation des produits et particulièrement des produits électroménagers : pressing, fer à repasser, aspirateurs, machines à café… BOULANGER Bordeaux Avenue des 40 Journaux 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

