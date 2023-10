À vos côtés pour prolonger la durée de vie de vos appareils ! BOULANGER Atlantis Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain À vos côtés pour prolonger la durée de vie de vos appareils ! BOULANGER Atlantis Saint-Herblain, 21 octobre 2023, Saint-Herblain. À vos côtés pour prolonger la durée de vie de vos appareils ! Samedi 21 octobre, 10h00 BOULANGER Atlantis Les conseillers service après-vente sont à vos côtés pour trouver les solutions les plus adaptées à votre produit : conseil d’usage, astuces d’entretien, réparation…

RDV en magasin pour prolonger la durée de vie de votre appareil !

#reparation #infinity #qualirepar #diagnostic #conseils #entretien BOULANGER Atlantis 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Herblain Autres Lieu BOULANGER Atlantis Adresse 44800 Saint-Herblain Ville Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique Lieu Ville BOULANGER Atlantis Saint-Herblain latitude longitude 47.223301;-1.634696

BOULANGER Atlantis Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/