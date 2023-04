LES FICELLES DE L ART 1 rue des Écoles, 26 avril 2023, Boulange.

Inspirée par les tutoriels qui abondent sur internet, une conférencière entreprend d’expliquer la mécanique de l’acteur en décortiquant les techniques et les ficelles du métier. Prenant au sérieux son rôle de «passeuse», elle dévoile les petites secrets des comédiens. Mais, comme dans tout tutoriel, la recherche absolue d’efficacité et de rapidité n’est pas sans risque…

Présenté par la Compagnie Mamaille.

Réservations au 06 11 32 45 40.. Tout public

Mercredi 2023-04-26 à 17:00:00 ; fin : 2023-04-26 . 12 EUR.

1 rue des Écoles Salle Riom

Boulange 57655 Moselle Grand Est



Inspired by the tutorials that abound on the internet, a lecturer sets out to explain the mechanics of acting by breaking down the techniques and tricks of the trade. Taking her role as a « passeuse » seriously, she reveals the little secrets of the actors. But, as in any tutorial, the absolute search for efficiency and speed is not without risk…

Presented by the Compagnie Mamaille.

Reservations at 06 11 32 45 40.

Inspirándose en los tutoriales que abundan en Internet, una profesora se propone explicar la mecánica de la interpretación desmenuzando las técnicas y los trucos del oficio. Tomándose en serio su papel de « transeúnte », desvela los pequeños secretos de la interpretación. Pero, como en todo tutorial, la búsqueda absoluta de la eficacia y la rapidez no está exenta de riesgos…

Presentado por la Compagnie Mamaille.

Reservas en el 06 11 32 45 40.

Inspiriert von den zahlreichen Tutorials im Internet macht sich eine Rednerin daran, die Mechanik des Schauspielens zu erklären, indem sie die Techniken und Kniffe des Berufs auseinander nimmt. Sie nimmt ihre Rolle als « Vermittlerin » ernst und lüftet die kleinen Geheimnisse der Schauspieler. Doch wie bei jedem Tutorial ist die absolute Suche nach Effizienz und Schnelligkeit nicht ohne Risiko…

Angeboten von der Compagnie Mamaille.

Reservierungen unter 06 11 32 45 40.

