Marseille Le Mounguy Bouches-du-Rhône, Marseille BOULAFA SET Le Mounguy Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

BOULAFA SET Le Mounguy, 19 novembre 2021, Marseille. BOULAFA SET

Le Mounguy, le vendredi 19 novembre à 21:00

Dj marseillais, Boulafa Set est à l’image de notre ville : un melting-pot teinté de sonorités afro, orientales, tropicales de musiques urbaines et électroniques. ? Un Oaï dans lequel les genres, les époques et les danseurs sur la piste s’entremêlent. [https://www.mixcloud.com/Boulafa_Set/](https://www.mixcloud.com/Boulafa_Set/) [https://www.instagram.com/boulafa_set/](https://www.instagram.com/boulafa_set/)

Entrée libre

♫DJ SET♫ Le Mounguy 10 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T21:00:00 2021-11-19T01:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Mounguy Adresse 10 rue consolat, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Le Mounguy Marseille