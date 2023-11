CONCERT DE NOËL – BOUJAN-SUR-LIBRON Boujan-sur-Libron, 16 décembre 2023, Boujan-sur-Libron.

Boujan-sur-Libron,Hérault

Graines de Phonie vous propose un concert de Noël avec tous les classiques du répertoire magique de cette fête..

2023-12-16 15:00:00

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie



Graines de Phonie presents a Christmas concert featuring all the classics from the magical Christmas repertoire.

Graines de Phonie le ofrece un concierto de Navidad con todos los clásicos del repertorio mágico navideño.

Graines de Phonie bietet Ihnen ein Weihnachtskonzert mit allen Klassikern aus dem magischen Repertoire dieses Festes.

