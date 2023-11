EXPOSITION DE L’ATELIER DE CHRYSTINE – BOUJAN-SUR-LIBRON Boujan-sur-Libron, 15 décembre 2023, Boujan-sur-Libron.

Boujan-sur-Libron,Hérault

L’artiste Chrystine Mounié vous propose de découvrir son atelier au cours de cette exposition..

2023-12-15 fin : 2023-12-20 . .

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie



Artist Chrystine Mounié invites you to discover her studio during this exhibition.

La artista Chrystine Mounié le invita a descubrir su estudio durante esta exposición.

Die Künstlerin Chrystine Mounié bietet Ihnen im Rahmen dieser Ausstellung einen Einblick in ihr Atelier.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT BEZIERS MEDITERRANEE