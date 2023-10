VIDE TA CHAMBRE – BOUJAN-SUR-LIBRON Boujan-sur-Libron, 26 novembre 2023, Boujan-sur-Libron.

Boujan-sur-Libron,Hérault

Vous avez des jouets ou objets dont vous ne vous servez plus et vous ne savez pas quoi en faire ? Ca tombe bien, l’APEEB association des parents d’élèves organise un « vide chambre ». L’occasion parfaitement pour donner une seconde vie à ces jouets !

Entrée libre pour les visiteurs.

Réservation de table pour les exposants à partir de début novembre..

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. EUR.

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie



Do you have toys or objects you no longer use and don’t know what to do with them? Well, the APEEB parents’ association is organizing a « vide chambre ». The perfect opportunity to give those toys a second life!

Free admission for visitors.

Table reservations for exhibitors from early November.

¿Tienes juguetes u objetos que ya no utilizas y no sabes qué hacer con ellos? Pues la asociación de padres APEEB organiza una « vide chambre ». La ocasión perfecta para dar una segunda vida a esos juguetes

Entrada gratuita para los visitantes.

Reserva de mesas para los expositores a partir de principios de noviembre.

Sie haben Spielzeug oder Gegenstände, die Sie nicht mehr brauchen, und wissen nicht, was Sie damit machen sollen? Dann ist es gut, dass die Elternvereinigung APEEB eine « Zimmerräumung » organisiert. Die perfekte Gelegenheit, um diesen Spielsachen ein zweites Leben zu geben!

Der Eintritt für Besucher ist frei.

Tischreservierungen für Aussteller ab Anfang November.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT BEZIERS MEDITERRANEE