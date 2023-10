EXPOSITION ART TERRE – BOUJAN-SUR-LIBRON Boujan-sur-Libron, 15 novembre 2023, Boujan-sur-Libron.

Boujan-sur-Libron,Hérault

Venez découvrir l’exposition Art Terre où différentes oeuvres de poterie, en céramique et modelage seront exposées..

2023-11-15 fin : 2023-11-19 . .

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie



Come and discover the Art Terre exhibition, featuring a range of pottery, ceramics and modeling.

Venga a descubrir la exposición Art Terre, donde se expondrán diversas obras de alfarería, cerámica y modelado.

Kommen Sie und entdecken Sie die Ausstellung Art Terre, in der verschiedene Werke aus den Bereichen Töpferei, Keramik und Modellieren ausgestellt werden.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT BEZIERS MEDITERRANEE