HALLOWEEN Boujan-sur-Libron, 31 octobre 2023, Boujan-sur-Libron.

Boujan-sur-Libron,Hérault

Grande fête organisée par l’APEEB (Association des Parents d’Elèves et d’Enfants de Boujan)

– 17 h au Parc Anne Catelbon : Flash Mob Halloween en partenariat avec le MSCAB.

– 17h30 : Concours de citrouilles sculptées à la Salle des Fêtes, tirage au sort à 18h30 suivie d’une Boum d’Halloween.

2023-10-31 17:00:00 fin : 2023-10-31 . .

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie



Big party organized by APEEB (Association des Parents d’Elèves et d’Enfants de Boujan)

– 5 p.m. in Parc Anne Catelbon: Halloween Flash Mob in partnership with MSCAB.

– 5:30 p.m.: Pumpkin carving contest at the Salle des Fêtes, draw at 6:30 p.m. followed by a Halloween party

Gran fiesta organizada por la APEEB (Association des Parents d’Elèves et d’Enfants de Boujan)

– 17.00 h en el parque Anne Catelbon: Flash Mob de Halloween en colaboración con el MSCAB.

– 17.30 h: Concurso de talla de calabazas en la Salle des Fêtes, sorteo a las 18.30 h seguido de una Fiesta de Halloween

Große Party, die von der APEEB (Eltern- und Kinderverein von Boujan) organisiert wird

– 17 Uhr im Parc Anne Catelbon: Halloween Flash Mob in Zusammenarbeit mit dem MSCAB.

– 17:30 Uhr: Wettbewerb um geschnitzte Kürbisse in der Salle des Fêtes, Auslosung um 18:30 Uhr, gefolgt von einer Halloween-Boum

Mise à jour le 2023-09-18 par OT BEZIERS MEDITERRANEE