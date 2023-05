CONCERT DES ÉLÈVES DU MSCAB, 23 juin 2023, Boujan-sur-Libron.

Boujan-sur-Libron,Hérault

Venez découvrir Jany Lopez et ses élèves lors d’un concert unique de guitare, de batterie et de synthétiseur..

2023-06-23 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-23 . .

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie



Come and discover Jany Lopez and her students in a unique concert of guitar, drums and synthesizer.

Ven a descubrir a Jany Lopez y sus alumnos en un concierto único de guitarra, batería y sintetizador.

Erleben Sie Jany Lopez und ihre Schüler bei einem einzigartigen Konzert mit Gitarre, Schlagzeug und Synthesizer.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT BEZIERS MEDITERRANEE