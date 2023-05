FÊTE DE LA MUSIQUE – SPECTACLE HOLISTIC DANSE, 21 juin 2023, Boujan-sur-Libron.

Boujan-sur-Libron,Hérault

A l’occasion de la fête de la musique, retrouvez le spectacle de danse de Holistic Danse avec la représentation des enfants et des grands..

2023-06-21 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-21 20:00:00. .

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie



On the occasion of the music festival, find the dance show of Holistic Danse with the representation of children and adults.

Con motivo del festival de música, espectáculo de danza de Holistic Danse con la actuación de niños y adultos.

Anlässlich des Musikfestes finden Sie hier die Tanzshow von Holistic Danse mit der Aufführung der Kinder und der Erwachsenen.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT BEZIERS MEDITERRANEE