QUINZAINE DU JEU – JEUX – ENSEMBLE POUR JOUER? 6 rue des écoles, 26 avril 2023, Boujan-sur-Libron.

Au programme de la journée, des rires, de la convivialité et un moment de partage pour découvrir une sélection de jeux. Tout public – Entrée libre..

2023-04-26 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-26 17:00:00. .

6 rue des écoles

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie



On the program of the day, laughter, conviviality and a moment of sharing to discover a selection of games. All public – Free entrance.

En el programa del día, risas, convivencia y un momento de compartir para descubrir una selección de juegos. Todos los públicos – Entrada gratuita.

Auf dem Programm des Tages stehen Lachen, Geselligkeit und ein gemeinsamer Moment, um eine Auswahl an Spielen zu entdecken. Alle Altersgruppen – Freier Eintritt.

