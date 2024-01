I CAMPGNOLI POLYPHONIES CORSES Boujan-sur-Libron, mardi 5 mars 2024.

I CAMPGNOLI POLYPHONIES CORSES Boujan-sur-Libron Hérault

Début : 2024-03-05 20:00:00

fin : 2024-03-05

Campagnoli a fêté l’année dernière ses trente ans d’existence.. Payant. Sur réservation.

Campagnoli a fêté l'année dernière ses trente ans d'existence. Pour continuer à faire vivre ce groupe historique,Guy Calvelli – le pilier du groupe depuis sa création, en 1989, a donc rassemblé autour de lui tous ses membres et les amis d'I Campagnoli. Isabelle Giannelli est présente depuis six ans, Isabelle ne chante pas, mais joue du violon, apportant, selon Guy, la touche de sensibilité féminine..Louis Crispi, vingt-sept ans à peine s'est déjà fait une jolie réputation dans l'île. Avec son compère, Alexis Vitello, lui-même âgé de vingt-quatre ans Ils forment le lien entre les générations indispensable à l'évolution et à la pérennité d'un groupe. Quant à Guy Calvelli, il assure la voix lied, reconnaissable entre toutes.

12 Rue de la Mairie

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie



