BOUJ’AN COURANT Boujan-sur-Libron, dimanche 28 avril 2024.

BOUJ’AN COURANT Boujan-sur-Libron Hérault

Pour la 8ème foulée du Libron, participez à une course à pieds pour tester vos limites (5km ou 10km) le tout, en étant déguisé pour apporter plus de fun !

Une paëlla sera offerte aux participants.

Inscription obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 09:00:00

fin : 2024-04-28

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie

