Bouillon de Printemps Bouillancourt-en-Séry, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Bouillancourt-en-Séry.

Bouillon de Printemps 2021-07-17 – 2021-07-18

Bouillancourt-en-Séry Somme Bouillancourt-en-Séry

Venez à la 1ère édition de l'Exposition « Bouillon de Printemps »

De 10h à 19h – Entrée libre au château de Bouillancourt-en-Séry (80220)

Présence d’une vingtaine d’artistes dont @camille.rgl, jeune artiste-peintre et illustratrice talentueuse, Claire Lézé-schmite avec ses personnages de métal, de terre, de bois, de pierre ou encore le photographe voyageur, @arnaudberman !

Musique – Spectacle – Visite guidée du château

Ateliers et activités artistiques et beaucoup d’autres animations !

Le concept

Tout d’abord, nous avons l’ambition d’agir en faveur de l’égalité des chances d’accès

à la culture. D’après une enquête du ministère de la culture et de la communication , les

habitant.e.s des communes rurales sont largement sous-représenté.e.s dans la fréquentation

des expos photos, des galeries d’arts et des musées d’art moderne ou contemporain. Or,

pour nous, ce phénomène n’est pas le signe d’un désintérêt des ruraux pour l’art mais révèle

une répartition inégale des lieux d’expositions sur le territoire français. Si la région Ile-de-

France comptabilise 1 151 galeries d’arts, la région des Hauts-de-France en possède moins

d’une centaine (situées, pour la plupart, dans les villes d’Amiens ou de Lille) . Ainsi, par sa

volonté d’organiser une exposition d’art à Bouillancourt-en- Séry, notre association a pour

objectif de favoriser l’égalité des chances d’accès à la culture.

Ensuite, nous souhaitons soutenir le travail de plusieurs jeunes artistes. Leur insertion

sur le marché de l’emploi est souvent compliquée, et les conséquences de la crise sanitaire

actuelle n’ont pas arrangé leur situation. Pour Marine Miller, « Les jeunes diplômés

des formations artistiques vivent des moments difficiles et intenses après leur sortie d’école

» . Or, les commissions des galeries d’art sur les ventes des œuvres s’élèvent en moyenne à

50% . Ainsi, la marge prélevée sur les ventes des œuvres de 10% de notre exposition permettrait

à ces jeunes artistes de promouvoir à faible coût leur travail.

Enfin, ce projet manifeste la volonté de valoriser les richesses de la Vallée de la

Bresle. En effet, les nouveaux propriétaires du château de Bouillancourt-en-Séry ont décidé

de rénover ce patrimoine culturel du 13e siècle. Ainsi, pour accroître le rayonnement interrégional

du domaine, ils souhaitent y accueillir de multiples initiatives communautaires et

responsables. Notre association s’inscrit dans cette dynamique. Nous souhaitons faire se

rencontrer l’art et l’histoire pour contribuer à l’attractivité et à la conservation de ce trésor

de la Vallée de la Bresle.

Infos : M. PETIT Joseph – 07 70 33 81 54 – bouillondeprintemps@gmail.com

Retrouvez-les également sur :

• Instagram : bouillon_de_printemps (https://www.instagram.com/bouillon_de_printemps/)

• Facebook : Bouillon de printemps (https://www.facebook.com/Bouillon-deprintemps-

100570325348656)

• KissKissBankBank : Premier bouillon de printemps (https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/

bouillon-de-printemps)

bouillondeprintemps@gmail.com +33 7 70 33 81 54

Château de bouillancourt en séry©PETIT-Joseph

