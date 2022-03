Bouillir le vide, un récital Marseille 3e Arrondissement, 24 mars 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Bouillir le vide, un récital Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-03-24 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-25 Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Notes à lire dans n’importe quel ordre :



I – Après “Undated” (2017) qui tente de condenser un parcours artistique de près de 25 ans, c’est peut-être le moment pour commencer quelque chose complètement nouveau, en tout cas pour moi. L’image de la fameuse page blanche ! disons presque blanche.



II – Le rêve de ne rien savoir à l’avance. C’est mon état préféré lorsque j’entre dans une salle de spectacle, un état que j’essaie de cultiver quant je chorégraphie avec les bonnes et mauvaises surprises.



III – Pour cette création prévue à la saison prochaine, la formation sera réduite à sa plus simple expression, un soliste accompagné par des sons à priori invisibles.



IV – L’interprète, Christophe Ives, a dansé dans plusieurs de nos spectacles depuis 2004. Il sera cette fois sans ses collègues sur le plateau. Contrairement à Undated dont les partitions ont été écrites avant les répétitions, il s’agira là d’un travail de défrichage ensemble en studio.



V – Faire un solo m’a tout se suite renvoyé à la forme du récital. Le 9 juin 1840 à Londres, Franz Liszt joua, sur un pianoforte, des morceaux de Beethoven et Schubert. L’événement fut baptisé “récital”. Le critique Vladimir Stassov écrit : Beaucoup perdaient la raison. Tous voulaient la perdre. En inventant le récital, Liszt a inventé le show.



VI – Comme pour un récital, nous serons attentifs au son ambiant de la salle et à celui produit par le soliste. Un son dont les sources seront multiples; corps, voix, instrument(s), objets…



VII – Le programme sera uniquement composé de débuts sans autre sujet que celui de ne pas avoir de sujet, à moins que composer une suite de débuts soit le sujet de ce nouvel opus. Effacer, recommencer, effacer, ainsi de suite.



VIII – Ces débuts ou commencements seront tous de nature différente (durée, espace, contenu, etc.). Laissant la suite ouverte. Au regardeur comme on le dit souvent de remplir les cases vides.



IX – Le spectateur ne saura peut-être pas qu’il assiste à une suite de débuts. Peu importe, c’est bien à partir de cette idée que chaque intervention du soliste sera déclenchée.



X – Comment passer d’un début à l’autre, comment isoler chaque début, à quel moment décider que ça s’arrête ?



XI – Et les retardataires ne râteront jamais le début !





Conception : Martine Pisani

Soliste : Christophe Ives

Martine Pisani, La compagnie du solitaire

Création 2021



[durée 50 min]

C’est toujours bien de commencer et de pas savoir ce qu’il va se passer.

http://www.lafriche.org/

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

