« Bouillez en balade ! »

Yvelines Val en Vignes Laissez-vous guider par cette balade poétique accompagnée de fanfare et d’artistes des arts de la rue dont les interventions musicale interviendront tout au long du parcours. Laissez-vous guider par cette balade poétique accompagnée de fanfare et d’artistes des arts de la rue dont les interventions musicale interviendront tout au long du parcours. +33 7 81 11 16 82 Laissez-vous guider par cette balade poétique accompagnée de fanfare et d’artistes des arts de la rue dont les interventions musicale interviendront tout au long du parcours. Comité des fêtes

