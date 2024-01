DU RIRE ET DES SURPRISES AVEC LA TROUPE Bouillé-Ménard, dimanche 4 février 2024.

DU RIRE ET DES SURPRISES AVEC LA TROUPE Bouillé-Ménard Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 14:30:00

fin : 2024-02-04

Représentation théâtrale à Bouillé Ménard pour plusieurs représentation.

La pièce expose les soucis d’Olivier et Clément après avoir joué et gagné le gros lot au loto, ils ont perdu le ticket gagnant… Difficile d’expliquer la situation à l’épouse d’Olivier, débordant de projets et gâtant famille et amies !

Tarif 7 euros.

Réservations au 06 73 34 13 36 et 06 04 45 30 50.

